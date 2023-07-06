В Новосибирске остановилось колесо обозрения

"В трех застрявших кабинах остались семь человек. Пожарные при помощи трехколенной лестницы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых спасатели вызволили, прокрутив вручную колесо обозрения", - говорится в сообщении.