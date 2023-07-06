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В Краснодаре произошел пожар в двухэтажном доме

Возгорание жилого двухэтажного дома на площади 200 кв. м произошло в Краснодаре, пожарные приступили к тушению, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодаре произошел пожар в двухэтажном доме
© РИА Новости

"Пожар [возник] по адресу: Краснодар, улица Новая. В 11:39 мск по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание жилого двухэтажного дома на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от МЧС России привлечены 16 человек личного состава, 4 единицы техники.