В Москве возбудили дело о неуплате налогов на 200 млн рублей

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере за счет снижения налоговой базы по НДС. Об этом 6 июля сообщается в соцсетях ведомства.

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Отмечается, что расследование ведется совместно с ФСБ, МВД, ФНС и Росфинмониторингом.

По данным следствия, в 2018-2020 годах в Ингушетии велось строительство тепличного комплекса, в ходе которого генподрядчик неправомерно снизил налоговую базу по НДС, в результате чего бюджет недополучил 200 миллионов рублей.

«Проведено более 30 обысков в Москве, Республике Ингушетии и Ставропольском крае. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования», — говорится в сообщении.