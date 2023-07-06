В Москве пресекли попытку незаконного ввоза украшений на 8 млн рублей
В Шереметьеве женщина пыталась, минуя таможню, ввезти в Россию украшения из Дубая на восемь миллионов рублей, их обнаружили. Об этом 6 июля говорится в соцсетях Федеральной таможенной службы РФ.
Отмечается, что пассажирка предъявила кольцо, серьги и подвеску французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels, однако при обыске у нее нашли еще 11 украшений — серьги, браслеты, цепочки, кольца и подвески Cartier, Boucheron, Bvlgari.
Согласно экспертизе, изделия изготовлены из золота 750 пробы и серебра 925 пробы со вставками из бриллиантов, кварца, керамики и топазов. Женщина пояснила, что украшения ей подарили.
«За контрабанду драгметаллов нарушительнице грозит уголовная ответственность», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что на границе в Смоленской области изъяли почти 500 кг кокаина. В ФСБ рассказали, что в ходе досмотра большегрузного автомобиля с государственным регистрационным знаком Турции сотрудники спецслужбы обнаружили тайник, в котором находилось 116 упаковок с наркотиками.