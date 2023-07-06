Россиянку экстрадировали из Испании за мошенничество на 250 миллионов рублей

По данным следствия, в период с 2007 по 2009 год женщина вместе с сообщником подделала договоры купли-продажи и другие документы компании для отчуждения недвижимости фирмы в пользу третьих лиц. Ущерб от ее действий составил 250 миллионов рублей.

Таирова скрылась от следствия, ее объявили в розыск. В 2014 году ее заочно осудили на полтора года за аферу с недвижимостью. В 2016 году женщину задержали в Испании, однако накануне экстрадиции она скрылась от правоохранительных органов. В следующий раз ее задержали лишь в июне 2023 года.