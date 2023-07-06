В Екатеринбурге задержали сотрудника детсада и специалиста опеки по делу об убийстве мальчика

Исполняющую обязанности заведующего детского сада и специалиста опеки задержали по делу об убийстве шестилетнего Далера Бобиева в Екатерибурге. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Заведующую подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ), а сотрудницу социальной службы — в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Они знали об избиении мальчика, но ничего не предприняли и не сообщили полиции, считает следствие. В отношении ведущего специалиста отдела опеки избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, что 26 июня опекун ребенка Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика. Она рассказала правоохранителям, что мальчик якобы ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге.

В четверг, 29 июня, тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. Эксперты установили, что ребенок скончался еще несколько месяцев назад. Точную причину и давность смерти установят в ходе судебной экспертизы.