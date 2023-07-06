После убийства ребенка в Екатеринбурге задержаны два сотрудника соцсферы
Заведующий детского сада и специалист управления социальной политики Екатеринбурга задержаны по подозрению в халатности после гибели шестилетнего мальчика, сообщил и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов.
Дело о халатности было возбуждено в связи с гибелью шестилетнего ребенка.
И. о. заведующего детского сада вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, специалисту опеки и попечительства, – халатность, повлекшая смерть человека, передает ТАСС.
По данным следствия, эти люди знали, что у мальчика имеются телесные повреждения, однако не сообщили об этом в полицию и не предприняли необходимые меры согласно своим должностным инструкциям.
Специалисту опеки и попечительства по решению суда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Напомним, в Екатеринбурге в сумке было найдено тело шестилетнего мальчика, приемная мать скрывала факт его пропажи. Точная дата гибели ребенка пока не установлена. Суд Екатеринбурга арестовал опекуншу мальчика.