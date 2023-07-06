После убийства ребенка в Екатеринбурге задержаны два сотрудника соцсферы

Заведующий детского сада и специалист управления социальной политики Екатеринбурга задержаны по подозрению в халатности после гибели шестилетнего мальчика, сообщил и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов.

Дело о халатности было возбуждено в связи с гибелью шестилетнего ребенка.

И. о. заведующего детского сада вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, специалисту опеки и попечительства, – халатность, повлекшая смерть человека, передает ТАСС.

По данным следствия, эти люди знали, что у мальчика имеются телесные повреждения, однако не сообщили об этом в полицию и не предприняли необходимые меры согласно своим должностным инструкциям.

Специалисту опеки и попечительства по решению суда избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.