Отсидевший 30 лет россиянин прутом забил и задушил пожилую учительницу

По данным ведомства, к убийству пенсионерки причастен неоднократно судимый сосед, который в общей сложности от провел в заключении 30 лет. Ночью 3 июля он проник к женщине в дом и убил ее, желая похитить ее сбережений. Однако денег фигуранту найти так и не удалось — большую часть своей пенсии потерпевшая отдавала односельчанам на помощь в покупке дров, установке памятников на могилах родственников. Также на ее средства были приобретены сотни флеш-карт для учеников. Сама женщина до 82 лет преподавала в местной школе и была заслуженным учителем РСФСР.