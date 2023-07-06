Пожар начался на АЗС в Москве

Пожар начался на АЗС на Новолужнецком проезде в Москве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

«Пожар произошел на АЗС по адресу: Новолужнецкий проезд, 1», - пояснил он.

По словам источника издания, к месту ЧП уже едут пожарные.

Горит заправочная станция «Роснефть», уточняет Telegram-канал 112.

На фото, публикованном каналом, видно, что над заправкой поднимаются клубы серого дыма.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.