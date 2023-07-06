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Пожар начался на АЗС в Москве

Пожар начался на АЗС на Новолужнецком проезде в Москве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

«Пожар произошел на АЗС по адресу: Новолужнецкий проезд, 1», - пояснил он.

По словам источника издания, к месту ЧП уже едут пожарные.

Горит заправочная станция «Роснефть», уточняет Telegram-канал 112.

На фото, публикованном каналом, видно, что над заправкой поднимаются клубы серого дыма.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее пожар произошел в здании бывшей мебельной фабрики в Химках — там воспламенились лакокрасочные материалы на площади в 400 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 2,5 тысяч квадратных метров. Экстренным службам потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем.

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