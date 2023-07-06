Шесть населенных пунктов Приморья отрезаны от сообщения из-за ливней

Сильные ливни привели к затоплению ряда дорог Приморья, транспортное сообщение нарушено с пятью населенными пунктами - Яконовка, Слинкино, Ключ Романовский, Веселый, Скворцово, Партизан. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Примавтодор».

Циклон обрушился на Приморье 5 июля. Синоптики распространили штормовое предупреждение, в регионе начались сильные ливни.

На кадрах, опубликованных РБК, видно, что ряд дорог региона превратился в реки с достаточно сильным течением. Затоплены тоннели под железнодорожными путями.

По данным «Примавтодор», переливы уже зафиксированы на 11 участках автодорог местного значения. Без транспортного сообщения остается шесть населенных пунктов.

«Ситуация в Уссурийском городском округе ухудшается из-за подъема уровня воды в реке Раздольная. Думаем, что после обеда добавятся подтопленные участки и переливы», – рассказал генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

По его словам, сложная ситуация сложилась и в Лазовском округе, где наблюдаются «многочисленные переливы через дороги» и подъем воды.

А в Хасанском муниципальном округе дороги затопило на глубину до 100 сантиметров. В Октябрьском муниципальном округе на 12 километре дороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава проезда нет для всех видов транспорта.

В ведомстве отметили, что в тех местах, где есть возможность не допустить затопления дороги водой, планируется отсыпать дамбу.