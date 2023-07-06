25 человек госпитализировали в Магнитогорске из-за отравления шаурмой
25 человек госпитализировали в Магнитогорске после отравления шаурмой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области, все они ели в кафе «Хорошее место».
Сейчас в больницах находятся 23 взрослых и двое детей с признаками острой кишечной инфекции. Состояние госпитализированных стабильно — они находятся под наблюдением и получают необходимое лечение.
Как ранее сообщало региональное управление Роспотребнадзора, все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей. На самом предприятии выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. С 5 июля «Хорошее место» закрыто, до получения результатов исследований сотрудники отстранены от работы. Врачи осуществляют медицинское наблюдение за ними и контактными лицами.
Напомним, что это не первый случай массового отравления шаурмой за последние месяцы. В июне в Братске из-за некачественного продукта пострадал 101 человек, в том числе 22 ребенка — все они посещали кафе «Шаурму хочу».
Владельца кафе задержали. Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства — нарушены технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).