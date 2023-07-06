ФСБ ликвидировала националиста, готовившего теракт
В Тюменской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиян, подозреваемых в подготовке теракта по заданию украинских военизированных формирований, один из них был ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС.
В ФСБ этих россиян назвали «сторонниками националистической идеологии». Во время задержания на месте готовящегося теракта житель Тюмени, пытавшийся взорвать объект топливно-энергетического комплекса, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, заявили в спецслужбе.
В Следственном комитете (СК) РФ ТАСС заявили, что задержание проходило 4 июля в лесополосе Исетского района рядом с газо-нефтераспределительным узлом.
В СК подчеркнули, что 38-летний мужчина совершил покушение на сотрудников ФСБ, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас. На предупреждения он не реагировал.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Екатеринбурге уроженца Украины с гражданством РФ, который отправлял деньги ВСУ. В спецслужбе рассказали, что он «совершил конкретные действия» для покупки оборудования спутниковой связи в интересах артиллерийских подразделений ВСУ. Мужчину задержали в аэропорту Кольцово.