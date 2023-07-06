В Улан-Удэ неизвестные облили черной краской памятник Герою Советского Союза Сергею Орешкову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии в Telegram-канале.

По информации мэрии, инцидент произошел рано утром. Власти подали заявление в полицию, личность злоумышленников устанавливается. Проводятся необходимые следственные действия. Прокуратура республики контролирует ход проверки по факту вандализма.

Напомним, что Сергей Николаевич Орешков — младший лейтенант гвардии, командир взвода 124-го Гвардейского стрелкового полка 41-й Гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 года, пойдя в армию по призыву. В 1943 году в бою за деревню Васищево в Харьковской области молодой человек закрыл собой амбразуру вражеского дота.