Клиентка Ozon обнаружила в коробке с заказом для дочери дохлую мышь

Жительница Москвы указала на мышь, которую ей вместе с детскими сапожками прислал Ozon. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Как рассказала москвичка, она оформила доставку товара на дом и получила коробку, в которой лежала дохлая мышь. Помимо этого от заказа — детских резиновых сапог — исходил сильный неприятный запах.

Женщина оставила на сайте Ozon негативный отзыв, но его не опубликовали. Затем клиентка оставила обращение в поддержку сервиса, там ей принесли извинения и пообещали, что подобного больше не повторится. С этой целью маркетплейс решил провести санитарную обработку склада, с которого и был отправлен испорченный товар.