Клиентка Ozon обнаружила в коробке с заказом для дочери дохлую мышь

Москвичка пожаловалась на мышь, доставленную ей в заказе с маркетплейса Ozon
Жительница Москвы указала на мышь, которую ей вместе с детскими сапожками прислал Ozon. Об этом написал Telegram-канал Mash.
Как рассказала москвичка, она оформила доставку товара на дом и получила коробку, в которой лежала дохлая мышь. Помимо этого от заказа — детских резиновых сапог — исходил сильный неприятный запах.
Женщина оставила на сайте Ozon негативный отзыв, но его не опубликовали. Затем клиентка оставила обращение в поддержку сервиса, там ей принесли извинения и пообещали, что подобного больше не повторится. С этой целью маркетплейс решил провести санитарную обработку склада, с которого и был отправлен испорченный товар.
Но этот инцидент, по словам пострадавшей, не был единичным. Якобы и до последнего происшествия россиянка замечала следы фекалий грызунов в упаковках к заказам.