Тепловоз и цистерна с бензином сошли с рельсов под Новосибирском

Тепловоз и цистерна с бензином сошли с рельсов на станции Сокур в Новосибирской области. О происшествии в российском регионе сообщили в Западно-Сибирской транcпортной прокуратуре.

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В ведомстве разъяснили, что все произошло рано утром в четверг, 6 июля. В результате происшествия опасных последствий не наступило. Задержек в движении поездов удалось избежать.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

В июне сообщалось, что шесть товарных поездов с цементом сошли с рельсов рядом со станцией Бирюлево-Товарная в Москве. Авария не задела никого из людей. Угрозы для экологии произошедшее тоже не представляет, пояснили впоследствии в РЖД.