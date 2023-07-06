В Москве вандал испортил машину американского посольства

Неизвестный вандал расцарапал гвоздем и пробил колеса автомобиля посольства США в Москве в День независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Повреждения на автомобиле GMC Acadia заметил атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк, пишет канал.
Неизвестный повредил заднюю правую дверь авто гвоздем и пробил колеса. Теперь его ищет полиция.
Ранее сообщалось, что республиканцы по ошибке поздравили граждан США с Днем независимости с флагом Либерии. Твит был спешно удален, но пользователи соцсети успели сделать скриншот поста с ошибкой.
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