В Москве вандал испортил машину американского посольства

Неизвестный вандал расцарапал гвоздем и пробил колеса автомобиля посольства США в Москве в День независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Повреждения на автомобиле GMC Acadia заметил атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк, пишет канал.

Неизвестный повредил заднюю правую дверь авто гвоздем и пробил колеса. Теперь его ищет полиция.