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В Москве вандал испортил машину американского посольства в День независимости США

Неизвестный вандал расцарапал гвоздем и пробил колеса автомобиля посольства США в Москве в День независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Москве вандал испортил машину американского посольства
© РИА Новости

Повреждения на автомобиле GMC Acadia заметил атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк, пишет канал.

Неизвестный повредил заднюю правую дверь авто гвоздем и пробил колеса. Теперь его ищет полиция.

Ранее сообщалось, что республиканцы по ошибке поздравили граждан США с Днем независимости с флагом Либерии. Твит был спешно удален, но пользователи соцсети успели сделать скриншот поста с ошибкой.

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