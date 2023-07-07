Сайт завода «Промсинтез» после взрыва стал работать с перебоями

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Ранее на территории завода "Промсинтез" в Чапаевске в Самарской области произошел взрыв трубопровода. В результате погибли шесть человек, еще двое получили ранения. "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. 6 июля на заводе "Тверьэнергокабель" в Твери произошел взрыв. Согласно предварительной информации, причиной инцидента стал нагревшийся на солнце газовый баллон, который впоследствии взорвался. В результате взрыва пострадали двое мужчин, которые работали на предприятии и занимались ремонтом кровли на складском сооружении.