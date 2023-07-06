В Екатеринбурге в Уральском институте кардиологии произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 165 человек. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В четверг утром в 8:32 (6:32 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 8 Марта в Екатеринбурге. В подвальном помещении корпуса лечебного учреждения (Уральского института кардиологии) произошло возгорание. В результате самостоятельной эвакуации были эвакуированы 165 человек», — указал представитель МЧС.

Он также отметил, что в 8:45 (6:45 мск) открытое горение было локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет. В пресс-службе пояснили, что в здании горел гипсокартон на площади 20 кв. м. На место происшествия прибыли 42 человека и 13 единиц техники.

Вчера вечером в Санкт-Петербурге потушили пожар на складе покрышек. В 13:01 5 июля 2023 года поступила информация о возгорании автомобильных покрышек на площади 400 кв. м в петербургском ангаре, расположенном на улице Салова. На место происшествия сразу же выехали пожарные.