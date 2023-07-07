Россиянина госпитализировали после обстрела ВСУ приграничного региона

По меньшей мере один человек пострадал при артиллерийском обстреле Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчины экстренно госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash.
Под обстрел попал Погарский район области, по южному краю которого проходит российско-украинских граница. По данным канала, осколки пробили мужчине мышцу плеча. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. После проведенной мужчине операции его жизни ничего не угрожает.
Помимо этого, в результате обстрела были повреждены несколько хозяйственных построек.
Ранее украинские войска обстреляли Брянскую область из РСЗО Град, в результате чего оказался частично обесточен поселок Белевица. Сообщений о пострадавших не поступало.
Lenta.ru: главные новости