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Россиянина экстренно госпитализировали после обстрела ВСУ приграничного региона

По меньшей мере один человек пострадал при артиллерийском обстреле Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчины экстренно госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянина госпитализировали после обстрела ВСУ приграничного региона
© Lenta.ru

Под обстрел попал Погарский район области, по южному краю которого проходит российско-украинских граница. По данным канала, осколки пробили мужчине мышцу плеча. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. После проведенной мужчине операции его жизни ничего не угрожает.

Помимо этого, в результате обстрела были повреждены несколько хозяйственных построек.

Ранее украинские войска обстреляли Брянскую область из РСЗО Град, в результате чего оказался частично обесточен поселок Белевица. Сообщений о пострадавших не поступало.

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