Выживший после 70 ножевых школьник рассказал о нападении

Подросток, который получил около 70 ножевых ранений от сверстников, дал первый комментарий о произошедшем после того, как вышел из комы. 15-летний школьник пнаписал в паблике "ВКонтакте", его цитирует издание "АСТ-54".

"Один из них был с ножом, а другой с камнем. Они избивали меня, пытались отрезать мой нос. Когда я пытался отбиться, я сломал нос одному из них. После этого они ещё сильнее на меня набросились", — говорится в сообщении.

Нападение произошло в селе Плотниково, когда двое несовершеннолетних напали на одноклассника. Они жестоко избили мальчика и оставили его около моста, по дороге к железнодорожной станции. Школьника спасли люди, которые шли на электричку. У подростка был пробит череп, сломаны руки, его лицо было изорвано. Он вышел из комы 1 июля. По словам местного жителя, конфликт возник из-за девочки, которая рассталась с одним из двух агрессоров и начала встречаться с пострадавшим.