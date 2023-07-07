В Приморье ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в двух муниципалитетах Приморья после сильных ливней, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"Как отметили в министерстве ГОЧС Приморья, в связи с прошедшими осадками в Партизанском и Анучинском муниципальных округах введен режим ЧС муниципального уровня", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, из-за непогоды нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами.

"По состоянию на 10:00 (03:00 мск) 7 июля остается нарушенным транспортное сообщение с пятью населенными пунктами: Слинкино, Ключ Романовский, Партизан, Веселый, Скворцово в Партизанском и Анучинском муниципальных районах. В настоящее время на всех участках автодорог наблюдается спад воды, осадков на территории Приморского края нет. Циклон покинул территорию края", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Уссурийском городском округе подтоплены придомовые территории в районе "7 ветров", ведется откачка воды с придомовых территорий. Также в этом городском округе сотрудники МЧС России укрепляют дамбу, работают две насосные станции уссурийского водоканала. Для усиления группировки направлены две пожарно-насосные станции Специализированной пожарно-спасательной части регионального главка МЧС.

Днем в пятницу Приморье, по данным Примгидромета, местами ожидается кратковременный дождь, температура воздуха в разных районах составит от 21 до 32 градусов тепла.