$90.34+0.7998.41+0.68

В Ульяновске задержали надругавшегося над Кораном египтянина

В своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о случае, когда иностранный гражданин надругался над Кораном. По словам губернатора, в интернете появилось видео, на котором иностранец совершает кощунственные действия в отношении Корана. Правоохранительные органы уже задержали его.

В Ульяновске задержали надругавшегося над Кораном иностранца
© Газета.Ru

Алексей Русских подчеркнул, что «данным вопиющим случаем занимаются национальные правоохранительные органы». Он выразил уверенность в том, что действия «этого негодяя получат самую строгую правовую оценку».

Губернатор отметил, что Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом. Он назвал акцию неуважением к Корану и «омерзительным преступлением» в России и подчеркнул, что сила региона заключается в его единстве.

Ранее генеральный директор общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Александр Даркович сообщил, что, по предварительным данным, провокатором является египтянин по имени Сайд Абу Мустафа. Он также подчеркнул, что организация будет следить за подобными случаями.

2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости