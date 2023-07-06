В Ульяновске задержали надругавшегося над Кораном иностранца

В своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о случае, когда иностранный гражданин надругался над Кораном. По словам губернатора, в интернете появилось видео, на котором иностранец совершает кощунственные действия в отношении Корана. Правоохранительные органы уже задержали его.

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Алексей Русских подчеркнул, что «данным вопиющим случаем занимаются национальные правоохранительные органы». Он выразил уверенность в том, что действия «этого негодяя получат самую строгую правовую оценку».

Губернатор отметил, что Ульяновская область является многонациональным и многоконфессиональным регионом. Он назвал акцию неуважением к Корану и «омерзительным преступлением» в России и подчеркнул, что сила региона заключается в его единстве.