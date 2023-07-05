$90.34+0.7998.41+0.68

Двое подростков пострадали при падении кабинки на аттракционе в Подмосковье

Две 15-летние девушки получили травмы различной степени тяжести в результате падения кабинки одного из аттракционов в парке в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Двое подростков пострадали при падении кабинки на аттракционе в Подмосковье
© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел 5 июля на аттракционе «Веселая волна».

«В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили две 15-летние девушки, которые впоследствии госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в тексте.

В настоящее время Орехово-Зуевская городская прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости