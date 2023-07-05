Двое подростков пострадали при падении кабинки на аттракционе в Подмосковье

Две 15-летние девушки получили травмы различной степени тяжести в результате падения кабинки одного из аттракционов в парке в подмосковном Орехово-Зуеве . Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили две 15-летние девушки, которые впоследствии госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в тексте.

В настоящее время Орехово-Зуевская городская прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.