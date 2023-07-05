В Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду обстреляли Макеевку, в результате загорелась нефтебаза и без света остался поселок Крупской, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Владислав Ключаров.
"В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы. Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии", - написал он.
По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. "Пока, предварительно, без пострадавших. Информация не поступала", - сказал ТАСС мэр Макеевки.