СК возбудил дело после нападения на журналистку в Чечне
Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщается в соцсетях Следственного комитета России 5 июля.
Дело завели по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК) и о причинении легкого вреда здоровью (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК). О возбуждении уголовного дела главе СКР Александру Бастрыкину сообщил руководитель следственного управления СКР по Чечне Виталий Волков.
Нападение на журналистку и адвоката произошло утром 4 июля, когда они ехали из аэропорта в Грозный, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. После обследования в Москве у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил компетентным органам установить личности напавших на Милашину и Немова. В Кремле сообщили, что Владимиру Путину доложили о нападении.