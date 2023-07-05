СК возбудил дело после нападения на журналистку в Чечне

Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом сообщается в соцсетях Следственного комитета России 5 июля.

Дело завели по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК) и о причинении легкого вреда здоровью (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК). О возбуждении уголовного дела главе СКР Александру Бастрыкину сообщил руководитель следственного управления СКР по Чечне Виталий Волков.