Появились подробности смерти политика из Таганрога

Брат активиста и бывшего кандидата в депутаты заксобрания Ростовской области Андрея Кудрявцева, тело которого нашли в Северном водохранилище Ростова-на-Дону, считает, что перед смертью его могли ограбить. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.ru».

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Брат политика напомнил, что у Кудрявцева обнаружили черепно-мозговую травму, но когда она у него появилась до сих пор неизвестно, поскольку экспертиза будет длиться месяц.

«Мое предположение, его ограбили, так как сумки при нем не было. А там документы, деньги и телефон», — отметил он.

Также брат Кудрявцева указал, что дозвониться на пропавший телефон не получается, но сообщения в WhatsApp доставляются.

«Получается, телефон включен, но без сим-карт. Кто мог ограбить и почему он рядом с водохранилищем оказался, неизвестно», — заключил он.