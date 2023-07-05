СМИ сообщили о найденных паспортах и оружии в офисе и доме Пригожина

Правоохранительные органы нашли в офисе и доме основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина парики, оружие, крупные суммы денег и паспорта. Об этом рассказали в программе «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1».

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В эфире были показаны кадры, снятые в офисе и дома у Пригожина, где были обнаружены крупные суммы денег, в том числе валюта, а также парики, паспорта, оружие, во дворе дома стоял небольшой вертолет.

До этого Пригожину вернули именной пистолет Glock, который он получил от министра обороны РФ Сергея Шойгу, и другое изъятое у него во время обысков 24 июня оружие.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».