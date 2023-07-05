Московские врачи диагностировали черепно-мозговую травму у журналистки Милашиной

Московские врачи диагностировали у журналистки Елены Милашиной, на которую напали во вторник в Чечне, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Новой газеты».

«Елена Милашина прошла обследование в московской клинике. Диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что у Милашиной ясное сознание и стабильное состояние.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Следственному комитету (СК) России были даны поручения по ситуации с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, на которых 4 июля в Грозном напали неизвестные.

4 июля неизвестные жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Вооруженные люди в масках перехватили их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозном, уничтожили технику и документы.

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что у Милашиной сломаны пальцы, она не транспортабельна, а Немов «плохо двигается» и с трудом разговаривает. Журналистка и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики.