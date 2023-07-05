Суд отправил под арест начальника тыла МВД по Татарстану

Басманный суд Москвы в среду, 5 июля, отправил под арест начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова по делу о крупной взятке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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В пресс-службе пояснили, что в суд поступило ходатайство со стороны СК РФ об аресте Рамиля Шакирова по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Суд удовлетворил ходатайство и избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября.

По данным агентства, по этой статье Шакирову может грозить до 15 лет колонии.

Вместе с тем, адвокат фигуранта Андрей Вербах рассказал, что его клиент полностью не признает вину.