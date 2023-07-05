Устроивший взрывы обвиняемый погиб в здании Шевченковского суда

В Шевченковском районном суде при взрыве гранаты погиб Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте возле здания Верховной рады в августе 2015 года. Об этом пишет РБК.

Глава МВД Украины Игорь Клименко пояснил, что мужчина совершил самоубийство.

Ранее сообщалось, что Гуменюк в ходе заседания суда по его делу попытался совершить побег. Он напал на конвойных, бросил три гранаты, а также выхватил у одного из стражей порядка пистолет.

Пострадали двое стражей порядка, их вынесли из суда на носилках.