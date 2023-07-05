Устроивший взрывы обвиняемый погиб в здании Шевченковского суда
В Шевченковском районном суде при взрыве гранаты погиб Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте возле здания Верховной рады в августе 2015 года. Об этом пишет РБК.
Глава МВД Украины Игорь Клименко пояснил, что мужчина совершил самоубийство.
Ранее сообщалось, что Гуменюк в ходе заседания суда по его делу попытался совершить побег. Он напал на конвойных, бросил три гранаты, а также выхватил у одного из стражей порядка пистолет.
Пострадали двое стражей порядка, их вынесли из суда на носилках.
В настоящее время здание суда оцеплено. На месте происшествия работают спецназ и представители экстренных служб.
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