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Устроивший взрывы обвиняемый погиб в здании Шевченковского суда

В Шевченковском районном суде при взрыве гранаты погиб Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте возле здания Верховной рады в августе 2015 года. Об этом пишет РБК.

Глава МВД Украины Игорь Клименко пояснил, что мужчина совершил самоубийство.

Ранее сообщалось, что Гуменюк в ходе заседания суда по его делу попытался совершить побег. Он напал на конвойных, бросил три гранаты, а также выхватил у одного из стражей порядка пистолет.

СМИ: в Шевченковском суде прозвучал еще один взрыв

Пострадали двое стражей порядка, их вынесли из суда на носилках.

В настоящее время здание суда оцеплено. На месте происшествия работают спецназ и представители экстренных служб.

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