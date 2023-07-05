СМИ: в Шевченковском суде прозвучал еще один взрыв

В Шевченковском районном суде прозвучал взрыв. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в суде проходили слушания по делу Игоря Гуменюка, обвиняемого в теракте у стен Верховной рады в сентябре 2015 года.

Во время заседания Гуменюк предпринял попытку побега. Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, после чего выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.

В настоящее время спецназ ведет штурм здания. Новый взрыв предположительно связан с действиями силовиков.

В службе судебной охраны пояснили, что взрыв не привел к серьезным последствиям - погибших и пострадавших нет.