СМИ: в Шевченковском суде прозвучал еще один взрыв
В Шевченковском районном суде прозвучал взрыв. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что в суде проходили слушания по делу Игоря Гуменюка, обвиняемого в теракте у стен Верховной рады в сентябре 2015 года.
Во время заседания Гуменюк предпринял попытку побега. Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, после чего выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.
В настоящее время спецназ ведет штурм здания. Новый взрыв предположительно связан с действиями силовиков.
В службе судебной охраны пояснили, что взрыв не привел к серьезным последствиям - погибших и пострадавших нет.
Вместе с тем, местные СМИ сообщают, что после громкого хлопка из здания суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь.