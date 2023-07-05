Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту продлили арест

Как сообщала газета "Московский комсомолец", ссылаясь на постановление об аресте, Роман Соломко с августа по 8 октября прошлого года находился в Херсоне, откуда предоставил организаторам теракта информацию о способе доставки взрывного устройства грузовым автотранспортом из иностранного государства в РФ. Он же через Владимира Злобу организовал грузовой транспорт и место перегрузки в Армавире. Соломко координировал передвижение обеих фур. Роль Злобы заключалась в фрахтовке фуры Юсубова и предоставлении водителю ложной информации о получателе груза и месте его нахождения в Симферополе. Артем Азатьян согласовал с братом место на складе в Армавире. В вину его брату Георгию Азатьяну ставится предоставление помещения. Водитель Артура Терчаняна привез груз в Россию.