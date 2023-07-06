Сотрудник Ozon скончался из-за вспышки менингита в Екатеринбурге

Сотрудник распределительного центра Ozon скончался после вспышки менингита. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

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Известно, что 21-летний парень жил в хостеле с другими работниками центра. 30 июня у него поднялась температура до 39. Приехавшая на вызов скорая, не успела спасти молодого человека.

После этого из хостела госпитализировали еще четырех человек с таким же заболеванием. По данным Ural Mash, их состояние оценивается как стабильное.

Случаи менингококковой инфекции обнаружили среди сотрудников распределительного центра Ozon 5 июля. Роспотребнадзор проводит вакцинацию сотрудников екатеринбургского отделения маркетплейса.

Осенью прошлого года произошла схожая ситуация. Тогда управление Роспотребнадзора по Московскому региону проводило противоэпидемические мероприятия в связи с возникшими случаями инфекционного менингита у 11 сотрудников склада маркетплейса Ozon в Истре.