Mash: Сотрудник Ozon скончался из-за вспышки менингита в Екатеринбурге
Сотрудник распределительного центра Ozon скончался после вспышки менингита. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Известно, что 21-летний парень жил в хостеле с другими работниками центра. 30 июня у него поднялась температура до 39. Приехавшая на вызов скорая, не успела спасти молодого человека.
После этого из хостела госпитализировали еще четырех человек с таким же заболеванием. По данным Ural Mash, их состояние оценивается как стабильное.
Случаи менингококковой инфекции обнаружили среди сотрудников распределительного центра Ozon 5 июля. Роспотребнадзор проводит вакцинацию сотрудников екатеринбургского отделения маркетплейса.
Осенью прошлого года произошла схожая ситуация. Тогда управление Роспотребнадзора по Московскому региону проводило противоэпидемические мероприятия в связи с возникшими случаями инфекционного менингита у 11 сотрудников склада маркетплейса Ozon в Истре.
Менингит по первым симптомам может напоминать грипп. Однако данное заболевание способно нанести здоровью довольно серьезный ущерб, поэтому требует своевременной помощи специалистов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.