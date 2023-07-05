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Страна.ua: Подсудимый взорвал гранаты в здании суда в Киеве и взял в заложники конвоира

Взрыв в здании одного из судов в Киеве устроил подсудимый, который бросил три гранаты в конвойном помещении. Об этом пишет Страна.ua.

По данным издания, инцидент произошел в Шевченковском райсуде Киева. Называется также фамилия предполагаемого взрывника - Гуменюк.

"… взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники", - говорится в материале.

Отмечается, что мужчину проходит по делу о теракте возле здания Верховной рады, который произошел еще в августе 2015 года. Тогда один из участников митинга бросил боевую гранату в нацгвардейцев - погибли четыре человека.

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