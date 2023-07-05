Взрыв в здании одного из судов в Киеве устроил подсудимый, который бросил три гранаты в конвойном помещении. Об этом пишет Страна.ua.

По данным издания, инцидент произошел в Шевченковском райсуде Киева. Называется также фамилия предполагаемого взрывника - Гуменюк.

"… взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники", - говорится в материале.