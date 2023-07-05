В Екатеринбурге у сотрудников распределительного центра Ozon выявили менингококк

Случай групповой заболеваемости менингококковой инфекцией зафиксирован в распределительном центре маркет-плейса в Екатеринбурге.

Это острое инфекционное заболевание, которое человек может перенести как бессимптомно, так и с такими тяжелыми осложнениям, как менингит. Путь передачи этой болезни - воздушно-капельный.

- Всего на 5 июля зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди сотрудников маркет-плейса, - проинформировали в свердловском управлении Роспотребнадзора.

В компании проходят санитарно-противоэпидемические мероприятия. В частности - вакцинация (это самый эффективный метод защиты от менингококковой инфекции). Уже привито более 60 человек. Заболевшие принимают антибиотики.

- Можно ли заразиться менингококковой инфекцией через посылки? Нет. Возбудитель не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время, - подчеркнули санврачи.