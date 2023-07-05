Директор завода в Свердловской области был застрелен из-за ревности

Директор завода «Пластблок» в Свердловской области был застрелен из-за ревности
Директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме Свердловской области был застрелен из-за романа с бывшей женой убийцы. Об этом сообщают «Известия».
По имеющейся информации, после убийства злоумышленник покончил с собой. При этом незадолго до своей смерти предприниматель влез в долги из-за новых отношений.
«Бизнесмен так ударился в отношения, что запустил бизнес и даже продал трактор, чтобы купить возлюбленной автомобиль за 5 миллионов», – сообщает источник.
В данный момент подробности преступления выясняют правоохранительные органы.
Ранее на камеру наблюдения в Нижнем Новгороде попал момент убийства ревнивым мужем местной жительницы.
Рамблер: главные новости