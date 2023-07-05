Директор завода в Свердловской области был застрелен из-за ревности

Директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме Свердловской области был застрелен из-за романа с бывшей женой убийцы. Об этом сообщают «Известия».

По имеющейся информации, после убийства злоумышленник покончил с собой. При этом незадолго до своей смерти предприниматель влез в долги из-за новых отношений.