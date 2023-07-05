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Директор завода «Пластблок» в Свердловской области был застрелен из-за ревности

Директора завода «Пластблок» в Верхней Пышме Свердловской области был застрелен из-за романа с бывшей женой убийцы. Об этом сообщают «Известия».

Директор завода в Свердловской области был застрелен из-за ревности
© ТАСС

По имеющейся информации, после убийства злоумышленник покончил с собой. При этом незадолго до своей смерти предприниматель влез в долги из-за новых отношений.

«Бизнесмен так ударился в отношения, что запустил бизнес и даже продал трактор, чтобы купить возлюбленной автомобиль за 5 миллионов», – сообщает источник.

В данный момент подробности преступления выясняют правоохранительные органы.

Ранее на камеру наблюдения в Нижнем Новгороде попал момент убийства ревнивым мужем местной жительницы.

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