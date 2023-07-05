В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в Битцевском парке

В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину во время утренней пробежки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на территории Битцевского парка утром 3 июля. Москвичка совершала привычную пробежку в лесном массиве на юге столицы, но внезапно почувствовала на себе руки неизвестного мужчины. Злоумышленник напал на 42-летнюю жительницу Чертаново со спины и стал лезть к ней под одежду.

Женщина смогла спастись: ударила нападавшего кулаком и, воспользовавшись заминкой, убежала, а затем обратилась в полицию с рассказом о домогательствах. Правоохранители возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и стали разыскивать подозреваемого.

5 июля его задержали. Теперь в отношении 27-летнего задержанного ведутся следственные действия.

Ранее незнакомец изнасиловал 12-летнюю школьницу в московском парке.