Суд дал девять лет женщине, спровоцировавшей смертельное ДТП с ребенком

Суд в Москве приговорил к девяти годам лишения свободы женщину, сбившую мать с ребенком на улице Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Женщину признали виновной по пункту «а» части 6 статьи 264 (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК РФ.

Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд запретил ей ездить за рулем в течение двух лет и десяти месяцев после освобождения.

Прокуратура просила назначить ей девять с половиной лет колонии.

Авария произошла в конце ноября 2022 года. 37-летняя женщина за рулем Kia потеряла управление, столкнулась с трамваем, вылетела на тротуар и сбила пешеходов - мать с двумя детьми.

36-летняя мать скончалась на месте, ее четырехлетний сын - в машине скорой помощи. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент ДТП была в коляске, госпитализировали с сотрясением мозга.