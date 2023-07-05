Стало известно о состоянии избитой в Чечне журналистки Милашиной

После обследования у избитой в Чечне журналистки Елены Милашиной выявили ряд травм, в частности сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает Telegram-канал Baza.

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Врачи также зафиксировали у женщины колото-резаную рану на левой кисти, закрытые переломы на запястьях и перелом двух пальцев правой руки. Кроме того, у пострадавшей множественные ушибы головы и лица, а также ссадины на теле, руках и ногах.

Минувшей ночью Милашина и пострадавший вместе с ней адвокат Александр Немов прилетели в Москву спецбортом.

Как рассказывала сама журналистка, на нее с Немовым напали 10-15 человек.

Нападение на Милашину и Немова произошло в Чечне, когда они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться в произошедшем и найти виновных.