Тела двух погибших обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

В квартире жилого дома на Ленинском проспекте юго-западе Москвы обнаружили тела двух погибших. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах города.

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"После вскрытия входной двери в квартиру жилого дома на Ленинском проспекте найдены тела двух погибших", – рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сообщений о пожаре по данному адресу не поступало. По предварительной версии, смерть людей имеет криминальный подтекст.

Личности погибших и причины их смерти устанавливаются.