Белгородский губернатор показал последствия обстрела «Градом»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал на видео последствия обстрела города Валуйки из РСЗО «Град». Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.
На кадрах видны частично разрушенные частные дома. В некоторых взрывом выбило стекла, после чего люди закрыли окно прозрачной пленкой. Внутри помещений из-за обстрела обвалилась штукатурка. Кроме того, на кадрах можно заметить поврежденные автомобили.
«По предварительным результатам подомового обхода, разрушения выявлены в 33 частных домовладениях и 11 автомобилях. Все службы на месте и помогают жителям закрыть тепловой контур», — сообщил губернатор.
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