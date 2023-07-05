Белгородский губернатор показал последствия обстрела «Градом»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал на видео последствия обстрела города Валуйки из РСЗО «Град». Соответствующий ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видны частично разрушенные частные дома. В некоторых взрывом выбило стекла, после чего люди закрыли окно прозрачной пленкой. Внутри помещений из-за обстрела обвалилась штукатурка. Кроме того, на кадрах можно заметить поврежденные автомобили.