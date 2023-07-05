В Туве подполковник МВД избил свою свояченицу на дне рождения жены

В Туве 36-летний начальник районного отдела МВД, подполковник полиции Павел Балзанай в ходе ссоры пробил череп двоюродной сестре своей жены-следователя. Об этом сообщает Life.

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По данным издания, пострадавшая является сотрудницей республиканского ФСИН. Инцидент произошел на дне рождения супруги подполковника полиции в бильярдном клубе в Кызыле. В ходе празднования между ним и его 31-летней свояченицей произошла ссора. Женщина сообщила, что мужчина жестоко избил ее. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом орбиты глаза, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины головы, лица, тела, коленных суставов и голеней.

Сейчас в отношении начальника районного отдела МВД проводят служебную проверку, в расследовании принимает участие сотрудники местной прокуратуры и следователи.

В конце июня в Казани пассажир напал на женщину-водителя такси и скрылся, пострадавшая госпитализирована с сотрясением мозга. Женщина везла клиента в Авиастроительный район Казани, однако в пути между ними произошел конфликт. Пассажир набросился на водителя с деревянной битой и нанес 43-летней женщине травму головы. После нападения мужчина скрылся.

Помимо сотрясения мозга, женщина получила многочисленные ушибы. На место была вызвана скорая помощь.