Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по городу, в ангаре на площади в 400 квадратных метров загорелись автомобильные покрышки.

Инцидент произошел на территории по адресу улица Салова, 27. Участок принадлежит компании «Старт». Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. МЧС направили для ликвидации пожара пять единиц техники и 25 человек личного состава.