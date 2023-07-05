В Петербурге произошел пожар в ангаре с автомобильными покрышками
Крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по городу, в ангаре на площади в 400 квадратных метров загорелись автомобильные покрышки.
Инцидент произошел на территории по адресу улица Салова, 27. Участок принадлежит компании «Старт». Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. МЧС направили для ликвидации пожара пять единиц техники и 25 человек личного состава.
В социальных сетях жители города делятся кадрами пожара — огромные клубы черного дыма видны из разных частей города. Отмечается, что столб можно увидеть как возле станции «Елизаровская» в Невском районе, так и со стороны Введенского канала в Адмиралтейском районе.