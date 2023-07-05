Стало известно о задержании гражданина Грузии в Южной Осетии

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) сообщила, что на территории, прилегающей к сели Дисеви в Южной Осетии был задержан гражданин страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством, передает ТАСС.

«С момента получения информации об указанном инциденте служба госбезопасности активизировала горячую линию, которой оперирует миссия наблюдателей Евросоюза», — сообщили в спецслужбе.

Об инциденте уже стало известно международным партнерам Грузии и сопредседателям Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, отмечают в СГБ.

В августе 2008 году Грузия ввела войска на территорию Южной Осетии, чтобы восстановить контроль над регионом, который провозгласил независимость в 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил о начале военной спецоперации по принуждению Тбилиси к миру. Через несколько дней стороны согласовали условия перемирия.