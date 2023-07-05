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Режим ЧС ввели после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

Режим чрезвычайной ситуации ввели после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле.

Режим ЧС ввели после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле
© РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Артём Молчанов.

«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС», — написал он в Telegram.

Теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной.

Всех пассажиров эвакуировали на берег.

После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле 12 человек обратились за помощью к медикам, ещё семь были госпитализированы.