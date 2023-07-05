Режим ЧС ввели после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

Режим чрезвычайной ситуации ввели после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле .

«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС», — написал он в Telegram .

После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле 12 человек обратились за помощью к медикам, ещё семь были госпитализированы.