Число обратившихся за медицинской помощью после столкновении теплохода с пирсом в Ярославле выросло до 12, госпитализированы семи человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Артем Молчанов.

По его словам, среди пассажиров теплохода было много гостей Ярославля. Ранее сообщалось, что в больницах находятся трое взрослых и трое детей.

«Людей автобусом увезли с места происшествия. Всем, кому нужно, предоставим места в гостинице», — добавил Молчанов.

Напомним, что теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной. В МЧС сообщали, что в момент аварии на судне находились 103 человека. Сам речной трамвай не получил серьезных повреждений и не потерял плавучесть.