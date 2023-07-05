Число госпитализированных после аварии с теплоходом в Ярославле достигло семи человек
Число обратившихся за медицинской помощью после столкновении теплохода с пирсом в Ярославле выросло до 12, госпитализированы семи человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Артем Молчанов.
По его словам, среди пассажиров теплохода было много гостей Ярославля. Ранее сообщалось, что в больницах находятся трое взрослых и трое детей.
«Людей автобусом увезли с места происшествия. Всем, кому нужно, предоставим места в гостинице», — добавил Молчанов.
Напомним, что теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной. В МЧС сообщали, что в момент аварии на судне находились 103 человека. Сам речной трамвай не получил серьезных повреждений и не потерял плавучесть.
Региональное управление Следственного комитета начало проверку после инцидента. Следователи выехали на осмотр места происшествия. Ситуацию также изучают сотрудники транспортной прокуратуры. Причина аварии выясняется.