На берегу реки Кубань заметили голого шамана
В Армавире не одобрили голые танцы шамана с бубном, попавшие в открытый доступ. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Краснодар".
Местные жители жалуются на шамана, танцующего с бубном в обнаженном виде. По данным источника, неизвестного мужчину неоднократно замечали за аналогичным занятием. Горожане боятся, что невольными зрителями голых танцев могут стать несовершеннолетние.
"Мы с подругой подгадали время и специально несколько раз приходили туда с биноклем. И видели это своими глазами на другом берегу", - поделилась одна из свидетельниц странного обряда.
Правоохранители пообещали дать действиям мужчины правовую оценку.
«Сообщений и заявлений в дежурную часть ОМВД России по городу Армавиру по данному факту не поступало. Однако по выявленной информации в сети интернет назначено проведение проверки», — заявили в пресс-службе полиции Кубани.
Ранее правительство Каталонии запросило разрешение для женщин, позволяющее купаться в общественных бассейнах голыми.