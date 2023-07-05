Появилось видео гигантского столба дыма в промзоне на юге Петербурга

На кадрах видно, что столб дыма поднимается с территории промзоны. Кроме того, в этом районе находится больница, автосервисы и учебный центр МЧС России.

На данный момент причины и время возгорания неизвестны. Вечером 3 июля в Химках произошел сильный пожар в производственном цехе мебели в районе захода на посадку самолетов в Шереметьево. При тушении площадь пожара увеличилась еще в два раза - до 2,3 тыс. кв. м. По информации экстренных служб, в здании бывшей мебельной фабрики воспламенились лакокрасочные материалы.