Нет никаких оснований для заявления о наличии взрывчатки на крыше энергоблоков Запорожской АЭС, которое ранее сделал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, пишет «Интерфакс».

«Господин Зеленский совершенно бессовестно врет», - подчеркнул Карчаа.

По его словам, слова Зеленского не имеют под собой никаких оснований и направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.

«Зачем нам взрывчатка там? Это бессмыслица для поддержания напряжения вокруг ЗАЭС. Для нас приоритет - ядерная безопасность», - напомнил советник главы концерна «Росэнергоатом».

Он также обратил внимание на то, что минирование крыши энергоблоков ядерной безопасности никак не способствует и совершено недопустимо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит теракт на территории Запорожской АЭС. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в стране проведут учения на случай радиационной утечки, а украинский Минздрав выпустил рекомендации для населения по действиям при взрыве Запорожской АЭС.