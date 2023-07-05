Врачи оценивают состояние пострадавшего в конфликте с Понасенковым* как критическое

Врачи оценивают состояние Олега Диброва, пострадавшего в конфликте с блогером Евгением Понасенковым* (признан Минюстом РФ иноагентом), как критическое. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника издания, прогнозы докторов «отрицательные» и шансов на выживание у Диброва крайне мало. Медики продолжают бороться за его жизнь — пострадавший все еще находится в коме. Он полностью дезориентирован и может реагировать лишь на раздражители.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Понасенков*, гуляя на Арбате с другом Рамисом Зариповым, поссорился с прохожим. Спутник историка оттолкнул его, мужчина ударился головой. Пострадавшего госпитализировали с внутричерепной гематомой. В отношении Рамисова возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Сам Понасенков* заявлял, что конфликт был, однако никто не дрался — Дибров якобы был пьян и упал сам.